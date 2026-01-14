В изысканном платье с рюшами: Леди Амелия Виндзор посетила премьеру фильма

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор посетила британскую премьеру фильма «Семь циферблатов» в отеле May Fair в Лондоне.

Девушка надела элегантное черное полупрозрачное платье без рукавов с поясом на талии и рюшами, а также обула высокие кожаные сапоги. Она распустила волосы и сделала легкий макияж и улыбалась, позируя перед камерами собравшихся на премьере фотографов.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Также леди Амелия надела золотой браслет и часы на запястье, а вот помолвочного кольца на ее пальце не заметно. В преддверии нового года появились слухи о том, что Амелия помолвлена ​​с застройщиком Олли Льюисом, но официально она пока не подтвердила эту информацию.