В изысканном платье с V-образным вырезом: Елена Зеленская рассказала о здоровом питании в "Сніданку з 1+1"

В изысканном платье с V-образным вырезом: Елена Зеленская рассказала о здоровом питании в "Сніданку з 1+1"

Первая леди Украины приняла участие в эфире утреннего шоу, где рассказала о здоровом питании.

Елена Зеленская посетила "Сніданок" вместе с главой представительства ЮНИСЕФ Муратом Шахиным. Они представили программу по здоровому питанию "Главное – что внутри". Их цель – сбалансированное и здоровое питание в каждой украинской семье.

На своей странице в Instagram Елена опубликовала фотографии с утреннего телешоу.

Первая леди Украины предстала в студии в изысканном аутфите. На ней было черное платье с V-образным вырезом, белым воротником и маленькими пуговицами.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала элегантную прическу и нежный макияж. Уши она украсила черно-белыми серьгами.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Первая леди рассказала, как она и телеведущая Маричка Падалко ходили в супермаркет с так называемой "умной" корзиной. Они покупали то, что, по исследованию пищевых привычек, любят родители и дети в Украине. После этого Елена и Маричка разобрали, насколько это полезно.

Типичный продуктовый набор украинских родителей и детей составил по результатам исследования ЮНИСЕФ. Организация вместе с партнерами при поддержке Швейцарии изучила, что чаще всего покупают в Украине родители и дети. И в этом списке большинство – не здоровая пища. К примеру, колбаса и сосиски, много хлеба, снеки и чипсы и сладкие газированные напитки. Последнее, к слову, четырнадцать процентов украинских школьников пьют каждый день. А это риск развития рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, повреждения зубной эмали, ожирения, болезней желудочно-кишечного тракта и проблем с кожей.

Диетология Наталья Самойленко отметила, что почти все – это нездоровые продукты.

"И вот этот список продуктов - наглядно почему мы болеем. Мы занимаем первое место в Европе по смертности от сердечно-сосудистых патологов благодаря вот этим продуктам", — сказала диетология.

Елена Зеленская и Мурат Шахин с деталями программы здорового питания "Главное – что внутри"

Избыток калорий, добавленный сахар, много трансжиров и соли. Таким видит типичный продуктовый набор украинца Наталья Самойленко. Но дает свои советы как вкусно, полезно и за разумные деньги разнообразить рацион.

"Мой совет: вам нужно добавить немного белка. Потому что здесь все корнеплоды, углеводная пища", — посоветовала Наталья.

В студии "Сніданка" Зеленская сказала, что Новый год — время для того, чтобы начать новые здоровые привычки в питании.

"Мы все очень любим застолье. Новый год для нас - самый главный праздник в году. Мы хотим вкусностей. Но начинать здоровые привычки никогда не поздно и никогда не рано. Почему бы не сделать это именно на праздники, на Новый год, чтобы следующий год стал больше здоровее. Мне кажется, что это самое время. Давайте начинать с Нового года", — призвала первая леди.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена заметила, что можно полезно питаться и к тому же доступно.

"Отказавшись от бесполезных продуктов, мы уже экономим. Если мы откажемся от слишком соленых снеков, сладостей, от газированных сладких напитков, мы уже экономим. К тому же мы вместе с Маричкой поняли, что есть множество сезонных овощей и фруктов, которые именно в сезон нужно употреблять и тогда они дешевле.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Лозунг совместной информационной кампании Зеленской и ЮНИСЕФ: "Главное, что внутри".

"То, чем мы наполняем свою тарелку, - это и есть то, из чего состоит наша жизнь. Есть три основных правила. 1. Качество, питательность и свежесть продуктов, которые мы покупаем. 2. Как мы готовим продукты. Меньше жарить, меньше трансжиров Без фастфуда. Стараемся не употреблять переработанное мясо и рыбу. 3. Сознание употребления. Что слишком, то нездорово. Даже если очень вкусно, надо себя успокоить и не доедать тот кусочек, который уже будет лишним", — добавила первая леди.

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