В изысканном жемчуге: принцесса Кейт посетила выставку в Виндзорском замке

Принцесса Кейт / © Associated Press

Реклама

Британская королевская семья на этой неделе принимает президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и первую леди Эльке Бюденбендер в Виндзорском замке. Пара прилетела в Великобританию с государственным визитом и в его рамках они посетили Зеленую гостиную Виндзорского замка, где была выставка Королевской коллекции экспонатов связанных с Германией.

Принцесса Кейт в тот день сначала была одета в пальто насыщенного синего цвета от бренда McQueen, а под ним носила темное платье с длинными рукавами в едва заметную клетку от Burberry. Также на талии принцессы был тонкий пояс.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Кейт дополнила этот образ серьгами с бриллиантами и сапфирами, а также изысканным жемчугом с пятью нитями. Украшение Уэльской от бренда Susan Caplan и сделано из искусственного жемчуга.

Реклама

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Волосы принцесса распустила и уложила таким образом, чтобы они были заправлены за уши.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Во время встречи президента и первой леди Кейт не носила жемчуг, вероятно, чтобы не повредить его воротником пальто. Украшение она надела уже в замке.