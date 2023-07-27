В изысканных костюмах и на шпильках: красивые Джилл Байден и Брижит Макрон на кладбище в Нормандии

Первые леди США и Франции почтили память погибших американских военных во время Второй мировой войны.

Джилл Байден в рамках своего официального визита во Францию вместе с Брижит Макрон посетила историческое место – Мон-Сен-Мишель, расположенное на северо-западе Франции, на острове в Нормандии. Это тысячелетнее бенедиктинское аббатство, которое было внесено в список Всемирного наследия в 1979 году.

Первые леди также побывали на американском кладбище и у мемориала в Бретани, где почтили память более 4 тысяч военнослужащих США, большинство из которых погибли в Нормандии и Бретани во время Второй мировой войны.

Джилл Байден и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

72-летняя Джилл и 70-летняя Брижит выбрали для этой поездки красивые образы. На Байден был голубой брючный костюм и блузка такого же цвета. Лук она дополнила любимыми бежевыми слингбэками от Valentino на шпильках. Аккуратная укладка, макияж с акцентом на глазах, золотые подвески на цепочках, жемчужные серьги и брошь с камнями завершили эффектный аутфит первой леди.

Джилл Байден и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Брижит выбрала стильный белый костюм от Louis Vuitton, состоявший из приталенного жакета и прямых брюк, и белую блузку с галстуком-бантом с цветным фирменным логотипом французского бренда. Обута она была в бежевые кожаные туфли на шпильках. Макрон сделала укладку с прикорневым объемом, макияж смоки-айс, шею она украсила деликатной золотой цепочкой, а руки – золотым браслетом с жемчугом и часами.

Джилл Байден и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Первым леди удалось искусно пройти и не застрять шпильками в траве на кладбище.

Кстати, фотографы часто фотографировали, как бывшая первая леди США Мелания Трамп на высоких шпильках идет по газону Южной лужайке Белого дома.

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