Общество
56
1 мин

В календаре принцессы Уэльской запланировано важное мероприятие: первые подробности

Принцесса Уэльская записала в своем дневнике еще одно событие на 2025 год.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Getty Images

На этой неделе Кейт и Уильям посещали Лондонский музей естественной истории, где принцесса предстала с новй прической.

Также они приезжали в Национальную федерацию институтов женщин в Саннингдейле в третью годовщину со дня смерти королевы Елизаветы II.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Королевский фонд также объявил о еще одной важной дате в календаре Уильяма и Кейт — это ежегодный концерт, который организовывает принцесса в декабре — Together at Christmas.

Принцесса Уэльская на концерте Together at Christmas в 2024 году / © Associated Press

Он вновь призван объединить сообщества по всей Великобритании, чтобы почтить память людей, которые приложили все усилия, чтобы помогать другим, оказывая еще более эффективные местные услуги», — говорится в ежегодном отчете фонда.

Принцесса Уэльская проводит праздничный рождественский концерт с 2021 года, и каждый год на нем чествуют вдохновляющих людей и организации по всей Великобритании. Съемки обычно проходят в начале декабря, а вот по телевидению концерт транслируется в Рождество — 25 декабря. Дата пока официально не объявлена.

56
