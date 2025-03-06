В камуфляже и узких джинсах: герцогиня Софи посетила учебный военный центр

Герцогиня Софи надела армейский камуфляж, чтобы посетить британские войска для участия в учениях по боевой стрельбе.

Софи в роли королевского почетного полковника Королевского личного йоменского полка, легкого кавалерийского полка армейского резерва прибыла на учения в центре Warcop в Эпплби-ин-Уэстморленд.

60-летняя герцогиня Эдинбургская совершила индивидуальный визит в учебный центр и была одета в армейскую боевую форму, наушники и защитные очки. Софи также надела серый джемпер с высоким воротом и серые джинсы под армейской боевой формой.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Это первый раз, когда Софи посещает британские войска. В прошлом году герцогиня Эдинбургская посетила резервистов британской армии во время крупных учений на севере Германии. В королевском Instagram также поделились несколькими фото.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Instagram британской королевской семьи

Напомним, недавно мы показывали, в каком красивом аутфите герцогиня Софи посетила мероприятие в Эссексе.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Instagram британской королевской семьи

Читайте также:

Образы Софи, герцогини Эдинбургской (14 фото)