В камуфляже и узких джинсах: герцогиня Софи посетила учебный военный центр

Герцогиня Софи надела армейский камуфляж, чтобы посетить британские войска для участия в учениях по боевой стрельбе.
Софи в роли королевского почетного полковника Королевского личного йоменского полка, легкого кавалерийского полка армейского резерва прибыла на учения в центре Warcop в Эпплби-ин-Уэстморленд.
60-летняя герцогиня Эдинбургская совершила индивидуальный визит в учебный центр и была одета в армейскую боевую форму, наушники и защитные очки. Софи также надела серый джемпер с высоким воротом и серые джинсы под армейской боевой формой.
Это первый раз, когда Софи посещает британские войска. В прошлом году герцогиня Эдинбургская посетила резервистов британской армии во время крупных учений на севере Германии. В королевском Instagram также поделились несколькими фото.
Напомним, недавно мы показывали, в каком красивом аутфите герцогиня Софи посетила мероприятие в Эссексе.
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