В камуфляже: королевский дом Бельгии показал, как наследница престола проходит военную подготовку

После обучения она примет офицерскую присягу.
Принцесса Бельгии Елизавета осенью 2020 года поступила в Военную академию в Брюсселе и осенью уже этого года вместе со своими однокурсниками примет офицерскую присягу. В последние несколько недель студенты учебного заведения участвовали в летнем лагере, завершающем их военную подготовку.
Бельгийский королевский дворец опубликовал различные фотографии, сделанные во время лагеря. На фото 21-летняя принцесса запечатлена в нестандартном для себя наряде - в военной форме.
В подписи к публикации говорится, что за три года в академии Елизавета научилась руководить взводом около тридцати бойцов, также она регулярно принимала участие в теоретических занятиях, тактических упражнениях. Также она научилась использовать более сложное оружие, такое как гранаты и противотанковые средства.
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