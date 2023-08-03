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В камуфляже: королевский дом Бельгии показал, как наследница престола проходит военную подготовку

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Время на прочтение
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В камуфляже: королевский дом Бельгии показал, как наследница престола проходит военную подготовку

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

После обучения она примет офицерскую присягу.

Принцесса Бельгии Елизавета осенью 2020 года поступила в Военную академию в Брюсселе и осенью уже этого года вместе со своими однокурсниками примет офицерскую присягу. В последние несколько недель студенты учебного заведения участвовали в летнем лагере, завершающем их военную подготовку.

Бельгийский королевский дворец опубликовал различные фотографии, сделанные во время лагеря. На фото 21-летняя принцесса запечатлена в нестандартном для себя наряде - в военной форме.

В подписи к публикации говорится, что за три года в академии Елизавета научилась руководить взводом около тридцати бойцов, также она регулярно принимала участие в теоретических занятиях, тактических упражнениях. Также она научилась использовать более сложное оружие, такое как гранаты и противотанковые средства.

Чтобы посмотреть все фотографии дворца, листайте галерею Instagram вправо.

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Дата публикации
Просмотры
237
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