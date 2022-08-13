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В канареечном костюме и янтарных бусах: Нэнси Пелоси на пресс-конференции

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В канареечном костюме и янтарных бусах: Нэнси Пелоси на пресс-конференции

Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

Политик всегда одевается очень эффектно и не боится ярких чистых цветов.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси дала еженедельную пресс-конференции на Капитолийском холме в Вашингтоне. 

Для выступления Нэнси выбрала очень эффектный образ. Политик появилась в канареечно-желтом брючном костюме с закатанными рукавами и янтарных бусах. 

Нэнси Пелоси / © Getty Images
Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

На лацкане пиджака Пелоси - большой друг и надежный партнер Украины - продолжает носить бронь в виде флагов США и Украины. 

Напомним, ранее Пелоси подчеркнула фигуру красным платьем миди.

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