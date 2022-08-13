В канареечном костюме и янтарных бусах: Нэнси Пелоси на пресс-конференции

Политик всегда одевается очень эффектно и не боится ярких чистых цветов.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси дала еженедельную пресс-конференции на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Для выступления Нэнси выбрала очень эффектный образ. Политик появилась в канареечно-желтом брючном костюме с закатанными рукавами и янтарных бусах.
На лацкане пиджака Пелоси - большой друг и надежный партнер Украины - продолжает носить бронь в виде флагов США и Украины.
Напомним, ранее Пелоси подчеркнула фигуру красным платьем миди.
Читайте также:
- В платье с перфорацией и новыми украшениями: эффектный образ 82-летней Нэнси Пелоси
- В белом костюме и голубых лодочках: Нэнси Пелоси на встрече с Еленой Зеленской
- Железная леди Америки: рассматриваем архивные снимки Нэнси Пелоси
- В элегантном платье и с сине-желтым браслетом: спикер палаты представителей США на пресс-конференции