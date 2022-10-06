В канареечном платье с бантом: пресс-секретарь Байдена продемонстрировала на работе новый деловой лук

Карин Жан-Пьер любит вносить в свои деловые образы яркие цвета.
Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
Карин на этот раз выбрала для своего делового аутфита платье миди канареечного оттенка с бантом, поверх которого она надела белый жакет.
Наряд пресс-секретарь скомбинировала с лакированными бежево-коричневыми туфлями на шпильках и с круглыми носками.
Образ Жан-Пьер дополнила фирменной прической с локонами, макияжем с персиково-черными тенями и любимыми золотыми серьгами-гвоздиками.
А в прошлый раз Карин вышла к журналистам в белом платье, украшенном в зоне декольте большим жемчугом. Лук она дополнила розовым жакетом.
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