В канареечном платье с бантом: пресс-секретарь Байдена продемонстрировала на работе новый деловой лук

Карин Жан-Пьер любит вносить в свои деловые образы яркие цвета.

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин на этот раз выбрала для своего делового аутфита платье миди канареечного оттенка с бантом, поверх которого она надела белый жакет.

Наряд пресс-секретарь скомбинировала с лакированными бежево-коричневыми туфлями на шпильках и с круглыми носками.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Образ Жан-Пьер дополнила фирменной прической с локонами, макияжем с персиково-черными тенями и любимыми золотыми серьгами-гвоздиками.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

А в прошлый раз Карин вышла к журналистам в белом платье, украшенном в зоне декольте большим жемчугом. Лук она дополнила розовым жакетом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

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