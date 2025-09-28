В карамельном костюме и на шпильках: Камала Харрис отправилась в свой книжный тур

Камала Харрис / © Associated Press

Бывший вице-президент США Камала Харрис в рамках своего книжного тура, посвященного своей новой книге о президентской кампании «107 дней», выступила в городской ратуше Нью-Йорка.

Камала Харрис / © Associated Press

Перед публикой политик появилась в стильном образе. На ней был костюм карамельного оттенка, который состоял из жакета на молнии и с воротником, а также прямых брюк со стрелками.

Камала Харрис / © Associated Press

Аутфит Камила дополнила черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала укладку с локонами, макияж с коричневым блеском на губах, украсила уши лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а руки — золотыми браслетами и кольцами.

Камала Харрис / © Associated Press

Камала Харрис / © Associated Press

Напомним, Камала Харрис в образе total black появилась на церемонии в Капитолии.