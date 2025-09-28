- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 1 мин
В карамельном костюме и на шпильках: Камала Харрис отправилась в свой книжный тур
Политик занимается промокампанией своей новой книги.
Бывший вице-президент США Камала Харрис в рамках своего книжного тура, посвященного своей новой книге о президентской кампании «107 дней», выступила в городской ратуше Нью-Йорка.
Перед публикой политик появилась в стильном образе. На ней был костюм карамельного оттенка, который состоял из жакета на молнии и с воротником, а также прямых брюк со стрелками.
Аутфит Камила дополнила черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала укладку с локонами, макияж с коричневым блеском на губах, украсила уши лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а руки — золотыми браслетами и кольцами.
Напомним, Камала Харрис в образе total black появилась на церемонии в Капитолии.