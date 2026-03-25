В карамельном костюме и золотых серьгах: Елена Зеленская на саммите в Соединенных Штатах

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в саммите глобальной коалиции «Воспитание будущего вместе», которую основала первая леди США во время 80-й сессии Генассамблеи ООН, чтобы объединить страны вокруг расширения возможностей детей благодаря образованию и технологиям.

«Украине здесь есть чем поделиться. Не преувеличу, если скажу: кроме устойчивости наших людей, именно цифровые системы помогают нам выстоять», — сказала Зеленская во время своего выступления на саммите.

Первая леди рассказала о концепции «Государство в смартфоне» — видение, реализованное через украинский государственный сервис «Дія».

«Когда миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, когда физическая инфраструктура разрушалась, государство и его услуги оставались с людьми в их телефонах. Именно за это „Дія“ была включена в список лучших изобретений года по версии TIME», — отметила Елена.

Кроме того, она упомянула о платформе «Дія.Освіта», где бесплатно можно получить знания о цифровой грамотности, работе с данными, онлайн-безопасности и кибергигиене.

После саммита первая леди посетила Национальный музей истории США, где встретилась с руководством Смитсоновского института.

В этот день Зеленская предстала в красивом образе. На ней был деловой костюм карамельного цвета, который состоял из двубортного жакета и прямых брюк со стрелками, и разноцветная блузка.

Наряд супруга президента дополнила туфлями-лодочками в тон. У нее была аккуратная укладка с локонами и боковым пробором, нежный макияж и золотые круглые серьги в ушах.