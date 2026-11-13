В карамельном платье и коньячных сапогах: вторая леди США продемонстрировала осенний образ на памятной церемонии

Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

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Вторая леди США Уша Венс вместе с первой леди Меланией Трамп приняла участие в церемонии у Могилы Неизвестного солдата по случаю Дня ветеранов, которая состоялась на Арлингтонском национальном кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

Для официального мероприятия Уша выбрала элегантный осенний образ. На ней было трикотажное платье карамельного оттенка длины миди с длинными рукавами, круглым вырезом, приталенным верхом и расклешенной юбкой со складками. Талию второй леди подчеркнул коричневый кожаный ремень с большой золотой пряжкой и длинным концом, свисающим спереди.

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Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

Аутфит Венс дополнила высокими кожаными сапогами коньячного оттенка на устойчивых каблуках.

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Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

Уша сделала аккуратную прическу с боковым пробором и нежный макияж с розовым блеском на губах. В ушах сверкали маленькие серьги-пусеты.

Уша Венс и Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Уша Венс также сопровождала Меланию Трамп в поездке в Алабаму.

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