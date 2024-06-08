В карамельном топе и замшевых туфлях: Елена Зеленская посетила медико-психологический центр

Во время своего официального визита во Францию первая леди Украины посетила несколько мест.

Елена Зеленская во время официальной поездки с мужем-президентом Владимиром Зеленским во Францию посетила детский и подростковый медико-психологический центр Фигье.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди отметила важность французского опыта для построения системы психологической поддержки украинских детей.

"В дополнение к личным вызовам украинские дети, так же как и взрослые, переживают сейчас военный стресс. Поэтому вся наша помощь – и психологическая, и образовательная, и терапевтическая – должна быть готова", – сказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в топе карамельного оттенка и черном костюме, состоявшем из жакета и штанов-палаццо. Наряд она скомбинировала с замшевыми коричневыми остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой лук Елена дополнила аккуратной укладкой с боковым пробором, нежным макияжем и золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на памятном мероприятии на пляже Омаха в Нормандии появилась в блузке цвета хаки с бантом на шее и черном брючном костюме.

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