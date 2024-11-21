В карамельном жилете и штанах-палаццо: Елена Зеленская со своими коллегами посетила детский госпиталь

Елена Зеленская вместе со своими коллегами: первой леди Литвы Дианой Науседене, Сербии – Тамарой Вучич и Армении – Анной Акопян – посетили ватиканский папский детский госпиталь Bambino Gesù. Они общались с работниками и детьми госпиталя.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Это один из самых современных педиатрических научно-исследовательских центров в Европе и лидер по количеству трансплантаций любого уровня сложности. Оказывают здесь помощь и украинским пациентам, в частности — киевской больнице "Охматдет", — рассказала Зеленская в своих соцсетях, где опубликовала фото оттуда.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди Украины предстала в жилете с накладными карманами и брюках-палаццо карамельного цвета, которые сочетала с черным жакетом. Обута она была в остроносые туфли.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У Елены была укладка с боковым пробором, нежный макияж, лаконичные серьги в ушах и деликатная цепочка с кулоном на шее.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в сером жакете и с брошью-картой встретилась с премьер-министром Словении.

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