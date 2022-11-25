В кардигане и бархатных брюках: королева София побывала на церемонии

Королева Испании София присутствовала на днях на церемонии вручения премии BMW Painting Awards в Реал-театре в Мадриде.

84-летняя королева София, несмотря на почетный возраст, продолжает исполнять свои королевские обязанности. Мать короля Испании Филиппа VI с радостью посещает театры, выставки и другие культурные мероприятия.

На днях София побывала на церемонии вручения премий. Перед фотографами она появилась в шелковой блузке, кардигане с вышивкой и бархатных широких брюках, к которым подобрала черную обувь с круглыми носами. В руках королева держала платок оттенка бронзы.

София очень любит украшения, и в этот раз на ней было много разных. На шее колье из жемчуга, в ушах – жемчужные серьги с подвесками, а на запястье - множество разных браслетов. Даже французский маникюр София сделала и надела несколько золотых колец на пальцы. Словом, выглядела хорошо и была бодра.

Королева София / Фото: Getty Images

Недавно, напомним, королевская особа посещала Нью-Йорк, где посетила Фонде Ангела Оренсанса. Ее Величество была одета в красивый синий костюм с гороховым принтом, состоящий из удлиненной блузки и брюк клеш, и обута в черные туфли-лодочки.

Королева София / Фото: Getty Images

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