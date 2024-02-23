В кашемировом пальто и широких брюках: стильная Меган Маркл сходила в ресторан с дизайнером

Герцогиню Сассекскую запечатлели папарацци в Беверли-Хиллз после того, как она сходила на обед со своими друзьями.

42-летнюю Меган заметили за обедом с Клэр Уэйт Келлер (бывшим креативным директором Givenchy и автором ее свадебного платья) в итальянском ресторане Cipriani Beverly Hills.

Одетая в шикарный ансамбль, состоящий из черной водолазки в паре с черными брюками Ulla Johnson, дополненными роскошным кашемировым пальто от Max Mara, стоимостью 6250 долларов, и коричневым замшевым клатчем Cesta Collective и туфлями Aquazzura, Меган с улыбкой выходила из ресторана, где ее уже ожидали фотографы.

У Меган были распущены и накручены красивыми локонами длинные волосы, а на лице были солнцезащитные очки.

Несколько дней назад Меган и принц Гарри вернулись из Канады, где они посетили тренировочный лагерь "Игр непокоренных", которые состоятся в феврале 2025 года в нескольких канадских городах.

Во время визита в Канаду герцог и герцогиня также посещали ресторан, а шеф-повар поделился с журналистами своим впечатлением от знакомства с Сассекскими.

Меган и Гарри в Канаде / Фото: Getty Images

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