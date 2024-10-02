В кашемировом свитере и серьгах-висюльках: кронпринцесса Виктория обратилась к подданным

Она написала, что уже шестнадцатый год подряд является официальным покровителем кампании Cancer Foundation's Pink Ribbon, которая проходит в течение октября.

"Каждое усилие имеет значение, и любое участие и вклад необходимы для более быстрой победы над раком. Вместе мы изменим ситуацию, чтобы меньше людей пострадали, и больше людей смогли прожить долгую и здоровую жизнь после лечения", - написала кронпринцесса Виктория в посте.

На опубликованном портрете кронпринцесса запечатлена в кашемировом свитере с короткими рукавами темно-синего цвета от Soft Goat, с розовой лентой на груди и розовым браслетом на запястье. В ушах у Виктории были серьги-висюльки с камнями, волосы собраны в низкий пучок, а на лице дневной макияж.

Напомним, недавно принцесса Уэльская поделилась с поклонниками радостной новостью о том, что она завершила курс профилактической химиотерапии.

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