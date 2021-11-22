В каске и браслетах: Юлия Тимошенко показала новую фотографию

Народная депутат посетила Киевскую теплоэлектроцентраль № 5.

Юлия Тимошенко опубликовала на своей странице в Facebook новое фото, сделанное на Киевской теплоэлектроцентрали №5.

Политик запечатлена в черной водолазке и с белой каской на голове. Ее образ дополнила прическа с выпущенными спереди прядями, макияж с акцентом на глазах и оптические очки в черной оправе.

Юлия Тимошенко / Facebook/Юлия Тимошенко

Одна рука, которой она держала каску, была украшена браслетами. На ногтях у нее был любимый французский маникюр.

"Не совсем то, о чем вы подумали", – загадочно подписала снимок Юлия Владимировна.

Напомним, недавно Тимошенко приняла участие в политическом телешоу. В студию она пришла в деловом и с элементами элегантности образе нежного цвета.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

На политике было голубое платье длины миди с V-образным декольте, поверх которого она надела жакет такого же цвета с декоративными пуговицами на рукавах.

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