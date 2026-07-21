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В кедах и рубашке с "епископскими" рукавами: Елена Зеленская продемонстрировала стильный лук во время рабочей поездки
Первая леди Украины гармонично сочетала в своем аутфите классические вещи с удобной обувью.
Елена Зеленская встретилась с многодетной приемной семьей в Киевской области и вручила ей ключи от нового дома, построенного в рамках проекта Фонда первой леди «Адреса дитинства».
Там супруга президента появилась в стильном образе smart casual. На ней была белая рубашка свободного кроя с контрастной черной окантовкой на воротнике, планке и большом нагрудном кармане. Вещь также имела «епископские» рукава с широкими манжетами.
Верх Елена скомбинировала с широкими черными брюками с завышенной талией и белыми кожаными кедами с контрастными зелеными полосками, которые придали наряду спортивную легкость и сделали его идеальным для насыщенного рабочего дня.
Первая леди уложила волосы в легкие локоны с боковым пробором и нанесла макияж в нежных оттенках. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги-кольца.
В этом наряде Зеленская также посетила четыре площадки Фестиваля здорового питания в Киевской области. Только вместо кедов на ней были черные туфли с заостренными носками.
Напомним, Елена Зеленская в элегантном белом жакете и солнцезащитных очках приняла участие в торжественных мероприятиях.