В кедах и рубашке с "епископскими" рукавами: Елена Зеленская продемонстрировала стильный лук во время рабочей поездки

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская встретилась с многодетной приемной семьей в Киевской области и вручила ей ключи от нового дома, построенного в рамках проекта Фонда первой леди «Адреса дитинства».

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там супруга президента появилась в стильном образе smart casual. На ней была белая рубашка свободного кроя с контрастной черной окантовкой на воротнике, планке и большом нагрудном кармане. Вещь также имела «епископские» рукава с широкими манжетами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Верх Елена скомбинировала с широкими черными брюками с завышенной талией и белыми кожаными кедами с контрастными зелеными полосками, которые придали наряду спортивную легкость и сделали его идеальным для насыщенного рабочего дня.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди уложила волосы в легкие локоны с боковым пробором и нанесла макияж в нежных оттенках. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги-кольца.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

В этом наряде Зеленская также посетила четыре площадки Фестиваля здорового питания в Киевской области. Только вместо кедов на ней были черные туфли с заостренными носками.

© Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в элегантном белом жакете и солнцезащитных очках приняла участие в торжественных мероприятиях.

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