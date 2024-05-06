В кедах и ярком твидовом жакете: стильная королева Летиция на концерте в Мадриде

Королева выбрала для мероприятия просто наряд, в котором сочетала два цвета.

6 мая королева Испании Летиция посетила концерт Emocion Arte, который состоялся в Королевском театре Мадрида. Это мероприятие способствует просвещению молодежи в области эмоционального благополучия и пройдет в рамках премии Фонда принцессы Жироны.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция найдела на концерт белые брюки со стрелками, длиной до косточек, а также белый топ и кеды от MUthebrand. Ярким акцентом этого наряда стал ее удлиненный твидовый жакет от MANGO малинового цвета.

Также визажисты сделали королеве трендовый макияж с бордовыми тенями на глазах, а стилисты по волосам уложили их в стильную прическу с пробелом.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Но почему на столь важное мероприятие она пришла в кедах? Как оказалось королева травмировала палец на ноге, поэтому не смогла надеть элегантные туфли.

Это появление Ее Величества на публике произошло буквально через день после того, как она пришла публично поддержать мужа-монарха на важном празднике - 40 летия со дня, как Филипп VI принес присягу флагу страны. Женщина надела на это событие небесно-голубой костюм, который включал жакет на черных пуговицах и прямые свободные брюки. Сочетала она его с черным топом, сумкой Hugo Boss и остроносыми туфлями на низких каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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