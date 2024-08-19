В кедах и жакете цвета индиго: Камала Харрис в предвыборном туре

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис продолжает свой предвыборный тур. На этот раз она посетила Питтсбург.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Для этой поездки Камала выбрала пиджак цвета индиго, черный топ и черные прямые штаны. Наряд она скомбинировала с удобными кедами на толстой резиновой подошве, в которых иногда ее можно увидеть.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Политик сделала укладку с локонами, макияж с помадой шоколадного оттенка, уши украсила серьгами-гвоздями с разноцветными камнями, шею – ожерельем с камнями, а руки – кольцами. К лацкану жакета она прикрепила брошь в виде американского флага.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис выступили перед поклонниками на мероприятии в Общественном колледже Принца Джорджа в Ларго. Она появилась там в бежевом брючном костюме, черном топе и черных туфлях-лодочках.

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