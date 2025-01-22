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В кейп-пальто цвета бургунди и на шпильках: беременная Тиффани Трамп устроила с мужем фотосет в Белом доме

В кейп-пальто цвета бургунди и на шпильках: беременная Тиффани Трамп устроила с мужем фотосет в Белом доме

В кейп-пальто цвета бургунди и на шпильках: беременная Тиффани Трамп устроила с мужем фотосет в Белом доме

Тиффани Трамп / Фото: Instagram Тиффани Трамп

Президент США Дональд Трамп после инаугурации переехал с семьей в Белый дом. Его младшая дочь уже успела пофотографироваться там.

Тиффани Трамп опубликовала в Instagram Stories снимки своего нового образа. Имровизированный фотосет она устроила в Белом доме и на его территории, куда они заехали вместе с семьей после инаугурации Трампа.

Тиффани Трамп и Майкл Буглос / © Instagram Тиффани Трамп
Тиффани Трамп и Майкл Буглос / Фото: Instagram Тиффани Трамп
Тиффани Трамп и Майкл Буглос / © Instagram Тиффани Трамп
Тиффани Трамп и Майкл Буглос / Фото: Instagram Тиффани Трамп

Тиф выглядел эффектно и стильно. На ней было кейп-пальто цвета бургунди с поясом на талии, из-под которого был заметен черный наряд.

Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп
Тиффани Трамп / Фото: Instagram Тиффани Трамп
Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп
Тиффани Трамп / Фото: Instagram Тиффани Трамп

Аутфит девушка дополнила черными оперными перчатками и черными кожаными сапогами на шпильках. У нее была красивая прическа с локонами и выразительный макияж.

Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп
Тиффани Трамп / Фото: Instagram Тиффани Трамп

На некоторых фотографиях Тиффани позирует вместе со своим мужем – миллиардером из Нигерии Майклом Буглосом.

Майкл Буглос и Тиффани Трамп / © Instagram Тиффани Трамп
Майкл Буглос и Тиффани Трамп / Фото: Instagram Тиффани Трамп

В этом же образе Тиффани также побывала вместе с отцом-президентом и семьей на службе в Вашингтонском национальном соборе.

Тиффани Трамп с семьей / © Associated Press
Тиффани Трамп с семьей / Фото: Associated Press

Напомним, Тиффани Трамп на инаугурационном балу станцевала в серо-бежевом платье макси с декольте в форме сердца и обнаженной линией плеч. Лиф и рукава наряда были расшиты пайетками и блестками.

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