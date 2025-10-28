ТСН в социальных сетях

В кейп-пальто и комбинезоне: королева Максима в осеннем аутфите появилась на концерте

Королева Максима продемонстрировала очаровательный осенний лук на публичном мероприятии с семьей.

Принцесса Катарина-Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр

Королева Нидерландов Максима, ее муж король Виллем-Александр и старшая дочь пары — наследная принцесса Катарина-Амалия — посетили концерт, посвященный 750-летию официального основания музея, на Музейной площади в Амстердаме.

Ее Величество королева появилась на мероприятии в бордовом кейп-пальто без воротника из смеси шерсти и кашемира от Maison Valentino, под который надела шелковый комбинезон Rippas с глубоким вырезом и рукавами «летучая мышь», взяла с собой клатч от Zara и обула туфли-лодочки из замши от Gianvito Rossi тоже в оттенке бордо.

Принцесса Катарина-Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Максима собрала волосы в прическу, сделала выразительный макияж глаз и дополнила образ крупными серьгами и таким же колье на шее. Королева сделала любимый красный маникюр и надела кольцо с камнем.

На этом мероприятии впечатлила образом и наследница престола Катарина-Амалия. Девушка появилась на публике в платье, которое когда-то носила еще ее бабушка королева Беатрикс.

Супруга короля Максима, как всегда, сияла и выглядела великолепно. Недавно, напомним, мы рассказывали, какие секреты она использует для красоты своей кожи.

