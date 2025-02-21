В кейп-пальто и леопардовой блузке: королева Матильда посетила встречу

Ее Величество приняла участие в подведении итогов конференции под названием "На пути к более устойчивой и гибкой продовольственной системе", организованной в Брюсселе Федеральным советом по устойчивому развитию.

Затем она встретилась с рядом молодых людей, которые привержены этой проблеме. Как сторонник целей ООН в области устойчивого развития, королева Матильда стремится подчеркнуть действия по борьбе с голодом, за хорошее здоровье и благополучие, а также за ответственное потребление и производство.

На мероприятиях в Брюсселе Матильда появилась в леопардовой блузке и серой юбке длины до колен, набросила сверху кейп-пальто верблюжьего цвета без воротника, обула серые туфли с круглыми носами, а в руке держала маленький черный клатч.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда дополнила образ золотыми браслетами на запястье, часами и своим помолвочным кольцом с сапфиром. Сделала укладку, дневной макияж и надела серьги-висюльки с камнями.

Напомним, недавно мы показывали красивый образ в котором королева Матильда приезжала с семьей на мессу.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Читайте также:

Как изменился стиль у бельгийской королевы Матильды (12 фото)