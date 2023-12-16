В кейп-пальто и с букетом роз: красивая королева Бельгии Матильда посетила выставку с мужем

15 декабря король Бельгии Филипп и королева Матильда посетили выставку Rose, Rose, Rose à mes yeux, которая состоялась в музее Mu.ZEE в Остенде.

Мероприятие было приурочено к 75-летию со дня смерти знаменитого бельгийского художника и гравера Джеймса Энсора, поскольку отдавая дань уважение ему, в стране ежегодно проводится сезон выставок и других мероприятий приуроченных его творчеству.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

На мероприятии Ее Величество появилась в наряде в пастельных тонах, в котормо сочетала довольно простое платье с короткими рукавами и кейп-пальто. Лук королевы Матильды был в зеленом оттенке.

Дополняли ее наряд бежевые туфли на высоких каблуках, а также лаконичный клатч и золотые украшения: часы, серьги и несколько браслетов. Макияж и укладка у нее были традиционно простыми и без особых акцентов.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Что касается выбора верхней одежды, то кейп-пальто - один из самых любимых видов видов нарядов среди королевских особ. Не так давно Матильда тоже появлялась на очередном мероприятии в изумрудном костюме и кейпе.

Король и королева Бельгии с президентской четой Германии / Фото: Getty Images

Также кейпы любит и принцесса Уэльская, ведь в прошлом месяце вышла в свет в красном наряде. На церемонии приветствия президента Южной Кореи она произвела впечатление и стала одной из самых обсуждаемых персон светской хроники, поскольку выглядела просто сногсшибательно.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

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