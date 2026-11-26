Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима в качестве почетного председателя фонда Méér Muziek in de Klas, присутствовала на записи рождественского музыкального гала-концерта 2026 года в Kunstlinie в Алмере. На нем выступали юные таланты и крупнейший школьный оркестр Нидерландов.

Ее Величество была одета в эффектный монохромный ансамбль в глубокой винно-бордовой цветовой гамме. На ней было кейп-пальто из шерсти без воротника и застежек, топ темного бордового цвета с асимметричной драпировкой по вырезу и широкие прямые брюки в тон.

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Королева Максима / © Getty Images

Миниатюрный жесткий клатч округлой формы из гладкой бордовой кожи с фигурной золотистой ручкой-дужкой в основании и бордовые кожаные туфли-лодочки с острым мыском в тон всему ансамблю дополняли образ.

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Светлые волосы королевы были уложены мягкими объемными волнами на боковой пробор, в ушах были бриллиантовые серьги, а на запястьях — несколько тонких браслетов.

Королева Максима на концерте / © Getty Images

Днем ранее с мужем королем Виллемом-Александром и свекровью принцессой Беатрикс Максима посетила церемонию вручения премии Эразма 2026 в Амстердаме.

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