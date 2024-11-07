В кейп-пальто и с сумкой, как у принцессы Дианы: королева Матильда посетила мероприятие

Королева Матильда, похоже, сменила стилиста и теперь ее образы выглядят еще более изысканно и ярко, а порой напоминают нам образы другой известной королевы.

На днях Матильда посетила завод Materne-Confilux во время визита в район Намюр во Флореффе. На публике Ее Величество появилась в бело-красном платье в принт и с разрезом на подоле, дополнив его идеально скроенным кейп-пальто, красной сумкой Lady Dior (такие обожала носить в свое время принцесса Диана) и остроносыми балетками на невысоких каблуках и лаковыми носками. У Матильды был красивый макияж и прическа, в ушах серьги-висюльки с жемчужными камнями, на запястье золотой браслет, а на пальце помолвочное кольцо с сапфиром.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

К слову, такие кейп-пальто часто носит королева Нидерландов Максима и мы сравнивали образы двух королев ранее. Возможно, их одевает один и тот же стилист?

Королева Максима и королева Матильда / Фото: Getty Images

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