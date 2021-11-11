В кейп-пальто и серебристых лодочках: красивая королева Максима показала новый лук

Король и королева Нидерландов продолжают свой государственный визит в Норвегию.

Сегодня король Виллем-Александр и королева Максима совместно с норвежской кронпарой кронпринцем Хоконом и кронпринцессой Метте-Марит посетили электростанцию Brattorkaia в Тронхейме.

Королева Максима и король Виллем-Александр, кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Getty Images

Мы с удовольствием рассматриваем новые образы Ее Величества Максимы, которая, как всегда, потрясающе выглядела в этот день. На ней был сиреневый наряд, поверх которого было накинуто кейп-пальто очень красивого цвета. В тон аутфиту Максима подобрала сумочку баклажанового цвета, серебристые туфли-лодочки, перчатки и платок, который был завязан на шее. Цветочные серьги-клипсы были в ушах у королевы, волосы она собрала в прическу и сделала макияж.

Королева Максима и король Виллем-Александр, кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Getty Images

Также читайте В красивом изумрудном платье: королева Максима с супругом прибыла в Норвегию

Кронпринцесса Метте-Марит была в белом платье, поверх которого была синяя жилетка. Наряд гармонично смотрелся с бежевыми туфлями-лодочками на каблуках и бордовым клатчем-конвертом. Белокурые волосы принцессы были уложены локонами, а завершал образ легкий макияж.

Мужчины были традиционно в костюмах, а кронпринц Хокон еще и в пальто. Днем ранее Максима и Виллем-Александр встречались с королем Норвегии Харальдом V и его супругой королевой Соней.

Королева Максима и король Виллем-Александр с королевой Соней и королем Харальдом V / Getty Images

Читайте также:

Королева Нидерландов Максима (21 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку