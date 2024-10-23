В кейп-пальто и широкополой шляпе: королева Максима на торжественном мероприятии

После церемонии открытия завода, принадлежащий Avantium — ведущей компании в области возобновляемых и циклических полимерных материалов, королева Максима посетила экскурсию, а в Instagram королевского дворца Нидерландов поделились фото и видео с мероприятия.

Королева Максима / Фото: Getty Images

53-летняя королева Максима была одета в темно-синее платье миди с белыми аппликационными цветами и темно-синее шерстяное пальто-накидку. На ней также была широкополая шляпа, черный клатч и перчатки в руках и черные туфли-лодочки на каблуках. Максима дополнила свой образ кольцом с крупным сапфиром и серьгами-висюльками с таким же камнем.

Днем ранее королева вместе со своей свекровью принцессой Беатрикс посетила юбилейный концерт Amsterdam Baroque Ochestra в Утрехте. Там Ее Величество появилась в эффектном разноцветном платье.

Принцесса Беатрикс и королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте также: