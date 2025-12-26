ТСН в социальных сетях

Общество
119
1 мин

В кейп-пальто и высоких кожаных сапогах: стильная внучка принцессы Маргарет посетила рождественскую службу с семьей

Сын принцессы Маргарет — Дэвид Армстронг-Джонс — посетил рождественскую службу в Сандрингеме вместе со своими детьми — леди Маргаритой и Чарльзом.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Маргарита Армстронг-Джонс с отцом Дэвидом и братом Чарльзом

Леди Маргарита Армстронг-Джонс с отцом Дэвидом и братом Чарльзом / © Getty Images

Леди Маргарита Армстронг-Джонс и Чарльз Армстронг-Джонс, виконт Линли — внуки покойной принцессы Маргарет — присутствовали на рождественской утренней службе в церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме, в Норфолке.

Особо наше внимание привлекла леди Маргарита. 23-летняя девушка надела темно-зеленое кейп-пальто в сочетании с высокими кожаными сапогами на каблуках, шляпой винного оттенка и золотыми серьгами-висюльками и выглядела элегантно и стильно на праздничной службе среди других своих королевских родственников.

Леди Маргарита Армстронг-Джонс с отцом Дэвидом и братом Чарльзом / © Getty Images

Леди Маргарита Армстронг-Джонс с отцом Дэвидом и братом Чарльзом / © Getty Images

Кстати, не так давно леди Маргарита рассказала, что именно ей в наследство от бабушки досталось ее помолвочное кольцо, которое принцессе преподнес фотограф и ее будущий муж Энтони Армстронг-Джонс.

«Я надеваю его, когда думаю, что она хотела бы присутствовать на мероприятии», — сказала Маргарита о семейном украшении, доставшемся ей от бабушки, которую она никогда не видела.

119
