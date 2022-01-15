В кейп-пальто и жемчугах: кронпринцесса Мэри отдала дань уважения покойному королю Дании

В кейп-пальто и жемчугах: кронпринцесса Мэри отдала дань уважения покойному королю Дании

Возложение венков было организовано по случаю 50-летия со дня смерти монарха, который скончался 14 января 1972 года.

Датская кронпринцесса Мэри - будущая королева-консорт, посетила вместе с семьей могилу короля Фредерика IX, отца ныне правящей королевы Маргрете и дедушки своего мужа. Они возложили венки в Роскилле, где похоронен король.

Датская кронпринцесса Мэри / Getty Images

Для своего выхода Мэри надела ансамбль в бежево-белых тонах, сочетав кейп-пальто, бежевое платье миди, перчатки и туфли-лодочки. Шею кронпринцессы украшали крупные жемчужные бусы, а голову - элегантная шляпка-таблетка с нежным декором. Завершили образ, медаль на пальто, серьги и макияж.

Датская кронпринцесса Мэри / Getty Images

Читайте также: