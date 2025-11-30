ТСН в социальных сетях

В кейп-тунике и широких брюках: княгиня Шарлин провела важное мероприятие для детей

Княгиня Монако Шарлин приняла участие в акции по борьбе с утоплением вместе с более чем двумястами школьниками княжества.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Чтобы помочь в борьбе с этой проблемой, Фонд княгини Монако Шарлин в эту пятницу провел день осведомленности в Гримальди-форуме, где присутствовали 316 учеников первоклассников.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Супруга князя Альбера II провела для детей семинары, призванные рассказать им о водных опасностях и распознавать их, познакомить со спасательным оборудованием и обучить основным методам спасения.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

В этот раз Шарлин появилась на публике в кейп-тунике Astoria из шерсти и кашемира от Max Mara, стоимостью 960 евро выполнено в бордовом цвете и подчеркнула талию кожаным широким ремнем.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Под тунику Шарлин надела белую рубашку и дополнила лук темными брюками-клеш со стрелками и обула туфли-лодочки Manolo Blahnik. Княгиня собрала волосы в низкую прическу, сделала легкий макияж и надела серьги с небольшими бриллиантами.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, позже княжеская чета вместе с детьми зажгли елку в Монако и поделились красивым видео.

