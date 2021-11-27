В кейпе и на каблуках: Елена Зеленская с мужем почтила память жертв голодоморов в Украине

Первая леди Украины на памятную церемонию надела все черное.
Сегодня, 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская приняли участие в мероприятии по увековечению памяти жертв голодоморов в Украине. Памятная церемония прошла в Национальном музее Голодомора-геноцида.
Супруги Зеленские положили к скульптуре "Горькая память детства" символические композиции из колосков и склонили головы в минуте молчания.
Находившиеся на мероприятии дети передали президентской чете зажженные лампадки, которые они установили на Аллее черных досок.
Елена и Владимир Зеленские осмотрели тематическую экспозицию в Национальном музее Голодомора-геноцида.
В этот день президент Украины с супругой появились в образах total black. На первой леди был стильный кейп и пояс на талии, а также платье длины миди. Наряд она дополнила черными сапогами на каблуке. Волосы Елена собрала в хвост, а на лице был едва заметный макияж.
Владимир Зеленский был одет в классическое пальто, водолазку, брюки и туфли.
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