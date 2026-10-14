В кейпе, расшитом стразами, и с ярким макияжем: королева Матильда впечатлила образом на приеме

Королева Матильда / © Getty Images

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На государственном ужине, устроенном президентом Токаевым в честь короля Филиппа и королевы Матильды Бельгийских, тиар не было, но, по правде говоря, королеве она и не была нужна.

Матильда выглядела эффектно в красном костюме с ярком кейп-накидкой от Elie Saab из коллекции осень-зима 2025-2026, украшенной пайетками и стразами, к которой она просто добавила казахские серьги бренда Saltanat, полностью преобразив свой образ.

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Королева Матильда / © Getty Images

Это был официальный государственный ужин, а не гала-вечер. Разница заключается в том, что он гораздо менее формален, чем государственный банкет: нет национальных гимнов, нет речей и нет тиар.

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Аксессуары королевы также помогли подчеркнуть образ. Она надела бордовые туфли Christian Dior и взяла маленькую, сверкающую красную вечернюю сумочку. Хотя она не надела тиару, она выбрала очень оригинальную прическу, созданную ее доверенным стилистом, оставив лицо и шею свободными, чтобы подчеркнуть другие ключевые элементы образа.

Напомним, королева Матильда в Казахстане также появилась в юбочном костюме цвета пудры от Natan, когда посетила с королем Филиппом Национальный музей Казахстана.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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