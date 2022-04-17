В Киеве цветут магнолии: пользователи соцсетей делятся красочными фото

Очень много киевлян и жителей города вынуждены были покинуть столицу из-за войны.

Какая-то часть людей уже вернулась, остальные пока побаиваются. Да и столичная власть советует пока что не торопиться. А между тем весна в городе идет своим чередом, люди постят в соцсетях фото красивых магнолий, которые зацвети в Киеве.

Телеграмм-канал "Реальный Киев" показал несколько красивых снимков.

Также снимки публикуют и в Instagram. Пользователь @senderwasawoman показала невероятной красоты деревья в своем блоге, в котором много рассказывает и о войне в Украине.

(листайте фото вправо)

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