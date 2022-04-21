В Киеве зацвели тюльпаны, высаженные в честь Героев Небесной Сотни

В Киеве зацвели тюльпаны, высаженные в честь Героев Небесной Сотни

Столичные власти все еще просят людей не торопиться возвращаться домой, но Киев продолжает жить во время войны.

На Майдане Незалежности расцвели красные тюльпаны, высаженные в честь Героев Небесной Сотни. Видео опубликовали в телеграм-канале "Реальный Киев".

Ранее мы показывали, как в столице Украины цветут магнолии. Снимками делились в телеграм-канале, а также некоторые пользователи Instagram.

Украинцы готовятся к предстоящему пасхальному воскресенью. Напомним, ранее ТСН сообщал, что на Пасху РФ может сорвать службы в храмах, а людей предупреждают об опасности и просят не идти в церковь.

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