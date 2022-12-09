В Киевской области волонтеры делают бесплатную оценку разрушенного жилья, с которой можно будет требовать компенсацию от государства

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небитова, только в этом регионе в результате российской оккупации повреждены или разрушены 6500 домов. Все их владельцы имеют право на компенсацию от государства, но механизмы его до сих пор не прописаны.

В первую очередь необходимо проводить экспертную оценку разрушений или повреждений, а это дорогостоящая процедура, доступная далеко не всем украинцам. Именно поэтому волонтерский проект "Медиаоборона" помогает владельцам поврежденного жилья в Киевской области оформить документы, которые в дальнейшем станут основанием для получения денежной компенсации.

Такой пакет документов подготовлен юристами и по делу учительницы из Гостомеля Людмилы Сахненко.

Ее дом сгорел еще в начале войны. Семья чудом выжила: именно в то время, когда в их дом попал снаряд, все поехали в эвакуационный коридор. На этом настояла маленькая внучка, и, к счастью, взрослые ее послушали.

"Мы выстояли в коридоре шесть часов, но его нам так и не дали. И мы возвращаемся домой и видим, что наш дом горит. Так ребенок нас всех вывел из этого дома", – рассказала Людмила Сахненко.

Женщина признается, что эта история помогает ей пережить боль потери дома, радоваться, что сами остались живы и надеяться, что когда-то ее жилье будет восстановлено. Благодаря усилиям волонтеров, юридически она защищена и в будущем будет иметь право претендовать на получение компенсации в полном размере.

Таких случаев по всей стране – десятки тысяч, и далеко не всем пострадавшим могут помочь волонтеры. Что касается государства, которое должно решать такие вопросы, то сейчас в нашей стране не существует даже детального алгоритма действий по восстановлению разрушенных войной домов и возмещению ущерба за государственный счет. Есть только постановление Кабинета Министров, которое позволяет отдельным специалистам фиксировать ущерб, но не позволяет считать стоимость восстановления.

"Нет ни методики учета ущерба, ни возможности экспертам установить их размер, ни возможности правильно их зафиксировать. Государство не сделало ничего, чтобы урегулировать процедуру оценки поврежденного рашистами жилья украинских граждан", — комментирует основатель проекта "Медиаоборона" народный депутат Александр Дубинский.

Фото от Galyna Grubliak

"С этой оценкой украинцы смогут требовать от государства соответствующую денежную компенсацию. Как это происходит, например, при ДТП. Приезжает страховой комиссар, он смотрит, что было повреждено, фиксирует, и потом это основание для выплат от страховой компании. Так и здесь, если есть фиксация убытков, тогда это работает. Но сейчас независимым экспертам так и не дали принять участие в подготовке этих экспертиз. Официально государство определило ряд специалистов, имеющих право проводить экспертную оценку разрушенного жилья. Судовые эксперты в эту категорию специалистов не входят, однако лицензия дает им право проводить экспертную оценку разрушений", — объясняет Дубинский.

Авторы законопроекта настаивают, чтобы существующие правила как можно быстрее пересмотрели, чтобы люди не остались не только без домов, но и без права на возмещение жилья.

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