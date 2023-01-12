В килте и с хорошим настроением: король Чарльз III появился на публике после выхода мемуаров Гарри

Король Чарльз III возобновил свои королевские обязанности в новом году и прибыл с визитом в Абердиншир.

74-летний монарх посетил Абойн и Мид-Дисайд, чтобы осмотреть новые объекты и встретиться с людьми.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Организация Абойна и Мид-Дисайда открылась в 2021 году и представляет собой инклюзивное местное общественное пространство, где группы проводят свои регулярные мастер-классы, занятия искусством, ремеслами и другие практические занятия, и занятия по благополучию.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король был одет в шотландский килт, выглядел веселым и с удовольствием общался с местной публикой. Выход короля стал первым после того, как его младший сын принц Гарри презентовал свою книгу "Запасной" (в первый день продаж было продано 1,4 миллиона копий), где рассказал всякие нелицеприятные вещи о королевской семье, и в том числе о короле Чарльзе.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камилла в этот день мужа не сопровождала. Недавно, напомним, король посещал службу в церкви Святого Лаврентия неподалеку от Сандрингема, где появился в своем любимом пальто верблюжьего цвета.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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