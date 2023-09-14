В килте и в отличном настроении: веселого короля Чарльза сфотографировали в Шотландии

Король Чарльз III все еще находится на каникулах в Шотландии, хотя периодически появляется в обществе.

Вчера монарх посетил Discovery Center и Auld School Close, чтобы узнать больше о проекте энергоэффективного жилья в этом районе, в Томинтуле.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На публике Чарльз появился в традиционном шотландском килте и выглядел веселым, много улыбался во время общения с публикой. Его супруга королева Камилла, к сожалению, не сопровождала мужа на мероприятии в этот день.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королевская чета все еще отдыхает в замке Балморал – одном из самых любимых поместий покойной королевы Елизаветы II, которая скончалась в сентябре прошлого года. В этом году Чарльз и Камилла впервые почтили память Елизаветы II. Говорили, что король предпочел провести этот день наедине в замке, который стал последним пристанищем для его матери.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В день годовщины смерти королевы Чарльз и Камилла посетили службу в ее честь в церкви Крати, недалеко от Балморала.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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