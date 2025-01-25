В килте и ярком галстуке: Букингемский дворец опубликовал новый портрет короля Чарльза III

25 января каждого года в Шотландии отмечается "Ночь Бернса". Это день рождения Роберта Бернса, национального поэта страны. Ночь Бернса - один из самых известных праздников Шотландии, посвященный жизни и творчеству поэта.

В честь этого дня Букингемский дворец опубликовал новую фотографию короля Чарльза, на которой он запечатлен в замке Балморал. Фотография сделана осенью 2024 года в библиотеке. Король одет в килт, который созданный на основе тартана, датируемого примерно 1850 годом, а также пиджак, жилетку и рубашку. Более ярким и интересным его образ делали полосатый галстук, платок в нагрудном кармане и цветок на лацкане.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Тартан Его Величество дополнил еще одной традиционной шотландской вещью - спорраном. Это кожаная поясная сумка-кошель, которая носится на поясе, на ремне килта или на отдельном узком ремешке или цепочке. Исторически они использовались для хранения всяких мелких вещей или в качестве кошелька для денег, поскольку у килта или большого пледа отсутствуют карманы.

Также издание BBC отметило, что зеленый, синий и красный узор был разработан Управлением по шотландским тартанам в 2023 году в знак признания "решительной поддержки Его Величества в деле сохранения культуры и традиций одежды горцев и шотландских тартанов".

Фото короля было сделано Милли Пилкингтон, которая неоднократно фотографировала королевскую семью, в том числе в качестве частного фотографа на свадьбе принца и принцессы Уэльских в 2011 году.

Читайте также:

Король Чарльз III в молодые годы: архивные фото разных лет (12 фото)