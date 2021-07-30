В килте на пляж: принца Чарльза запечатлели фотографы в Шотландии

Кларенс-хаус поделился новыми снимками из поездки принца Чарльза в Шотландию.

В этот раз в двухдневное путешествия принц Уэльский отправился сам без своей супруги Камиллы. Герцог Ротсейский (именно такой титул носит Чарльз в Шотландии) посетил Скрабстер-Бич в Терсо, чтобы встретиться с членами команды Кейтнесс-Бич, основанной в марте 2019 года для решения проблемы распространения пластикового мусора на местном уровне. Организация провела более 3500 уборок на пляже.

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Чарльз приехал на пляж в шотландском килте. Далее он отправился в ветеринарную клинику DS McGregor and Partners, где познакомился с некоторыми очень хорошо воспитанными пациентами, пишет People. Также в качестве еще одной остановки Чарльз осмотрел недавно отреставрированный Дом Северных ворот и его сады. Известно, что в 1948 году дом посетила бабушка Чарльза, Елизавета, королева-мать, а в последнее время он служил отелем, частной резиденцией и почти стал студией звукозаписи для Led Zeppelin.

Принц Чарльз / Getty Images

Напомним, ранее в этом месяце принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе совершали короткий тур в графства Девон и Корнуолл. Там герцогиня Корнуольская демонстрировала публике несколько новых летних образов в платьях.

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Принц Чарльз и герцогиня Камилла во время визита в графства Девон и Корнуолл (17 фото)

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