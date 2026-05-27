- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 1 мин
В кимоно нежного оттенка и с цветочным принтом: императрица Масако на государственном банкете
Императорская чета провела банкет по случаю официального визита в Японию президента Филиппин.
Японского императора Нарухито и императрицу Масако запечатлели перед государственным банкетом, который они устроили в Императорском дворце по случаю официального визита президента Филиппин Фердинандо Маркоса-младшего и первой леди Лизу Анерту Маркос.
Императрица предстала там в нежном образе. На ней было традиционное японское кимоно бледно-голубого цвета с нежным флористическим принтом и светло-желтом оби с золотистым орнаментом.
Ее Величество дополнила наряд белыми носками и бежевой обувью дрози. У Масако была собранная прическа с прикорневым объемом и макияж с черным карандашом на глазах.
Император Нарухито был одет в черный костюм, белую рубашку, черную бабочку и черные лакированные туфли.
Напомним, императрица Масако в жемчуге и голубом наряде с кружевом появилась на весенней вечеринке в саду.