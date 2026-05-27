В кимоно нежного оттенка и с цветочным принтом: императрица Масако на государственном банкете

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Японского императора Нарухито и императрицу Масако запечатлели перед государственным банкетом, который они устроили в Императорском дворце по случаю официального визита президента Филиппин Фердинандо Маркоса-младшего и первой леди Лизу Анерту Маркос.

Императрица предстала там в нежном образе. На ней было традиционное японское кимоно бледно-голубого цвета с нежным флористическим принтом и светло-желтом оби с золотистым орнаментом.

Ее Величество дополнила наряд белыми носками и бежевой обувью дрози. У Масако была собранная прическа с прикорневым объемом и макияж с черным карандашом на глазах.

Император Нарухито был одет в черный костюм, белую рубашку, черную бабочку и черные лакированные туфли.

