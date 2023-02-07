В кимоно с принтом и оби с цветочным орнаментом: принцесса Кико на мероприятии в Токио

Наследный принц Японии Акисино (Фумихито) и его супруга принцесса Кико посетили церемонию награждения Японского общества продвижения науки в Токио.

На мероприятии Кико предстала в нежном луке в национальном наряде. Она надела светлое кимоно с флористическим принтом, дополнившее оранжевым обе с цветочным орнаментом, украшенное золотистой полоской с жемчугом. На лице у нее была белая защитная маска.

Принц Акисино и принцесса Кико / Фото: Getty Images

Принц Акисино был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук в красные и лавандовые полоски.

Напомним, принцесса Кико в платье кобальтового цвета и в жемчужном ожерелье появилась на встрече премьер-министра Греции.

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