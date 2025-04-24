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Дата публикации
Категория
Общество
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98
Время на прочтение
1 мин

В кимоно цвета сливочного масла и с флористическим принтом: императрица Масако на весенней вечеринке

Императорские супруги провели традиционное весеннее мероприятие в саду.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Император Нарухито и императрица Масако

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

В императорском саду дворца Акасака в Токио прошла весенняя вечеринка. Гостей приветствовали хозяева мероприятия – император Нарухито и императрица Масако.

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Императрица появилась на празднике в нежном образе. На ней было традиционное японское кимоно цвета сливочного масла с флористическим принтом и перламутрово-серо-золотистое оби с орнаментом.

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Наряд Ее Величество дополнило белыми носками и обувью дрози. В руке Масако держала кремовый клатч. У нее была собрана прическа с прикорневым объемом и макияж с черным карандашом на глазах.

Император Нарухито был одет в черный фрак, белую рубашку, серый жилет, серый галстук, полосатые серые брюки и черные туфли.

Напомним, ранее императрица Масако в серо-голубом костюме и украшениях с большим жемчугом пришла на выставку.

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Император Японии Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Император Японии Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Брижит Макрон и императрица Масако / © Associated Press

Брижит Макрон и императрица Масако / © Associated Press

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Император Японии Нарухито, Мелания Трамп и императрица Масако / © Getty Images

Император Японии Нарухито, Мелания Трамп и императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Принц Нарухито и принцесса Масако / © Associated Press

Принц Нарухито и принцесса Масако / © Associated Press

Принц Нарухито и принцесса Масако / © Associated Press

Принц Нарухито и принцесса Масако / © Associated Press

Японская принцесса Масако / © Getty Images

Японская принцесса Масако / © Getty Images

Японская принцесса Масако / © Getty Images

Японская принцесса Масако / © Getty Images

Японская принцесса Масако / © Getty Images

Японская принцесса Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

© Getty Images

Императрица Масако_1 / © Getty Images

© Getty Images

Императрица Масако_2 / © Associated Press

© Associated Press

Императрица Масако_8 / © Associated Press

© Associated Press

Императрица Масако / © Getty Images

© Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

© Getty Images

Императрица Масако_2 / © Getty Images

© Getty Images

Императрица Масако / © Getty Images

© Getty Images

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