В кимоно цвета сливочного масла и с флористическим принтом: императрица Масако на весенней вечеринке

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

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В императорском саду дворца Акасака в Токио прошла весенняя вечеринка. Гостей приветствовали хозяева мероприятия – император Нарухито и императрица Масако.

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Императрица появилась на празднике в нежном образе. На ней было традиционное японское кимоно цвета сливочного масла с флористическим принтом и перламутрово-серо-золотистое оби с орнаментом.

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Наряд Ее Величество дополнило белыми носками и обувью дрози. В руке Масако держала кремовый клатч. У нее была собрана прическа с прикорневым объемом и макияж с черным карандашом на глазах.

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Император Нарухито был одет в черный фрак, белую рубашку, серый жилет, серый галстук, полосатые серые брюки и черные туфли.

Напомним, ранее императрица Масако в серо-голубом костюме и украшениях с большим жемчугом пришла на выставку.

Императрица Масако / © Getty Images Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images Императрица Масако / © Getty Images Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images Император Японии Нарухито и императрица Масако / © Getty Images Брижит Макрон и императрица Масако / © Associated Press Императрица Масако / © Getty Images Императрица Масако / © Getty Images Императрица Масако / © Getty Images Император Японии Нарухито, Мелания Трамп и императрица Масако / © Getty Images Императрица Масако / © Getty Images Императрица Масако / © Getty Images Принц Нарухито и принцесса Масако / © Associated Press Принц Нарухито и принцесса Масако / © Associated Press Японская принцесса Масако / © Getty Images Японская принцесса Масако / © Getty Images Японская принцесса Масако / © Getty Images Императрица Масако / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images