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В кимоно цвета сливочного масла и с флористическим принтом: императрица Масако на весенней вечеринке
Императорские супруги провели традиционное весеннее мероприятие в саду.
В императорском саду дворца Акасака в Токио прошла весенняя вечеринка. Гостей приветствовали хозяева мероприятия – император Нарухито и императрица Масако.
Императрица появилась на празднике в нежном образе. На ней было традиционное японское кимоно цвета сливочного масла с флористическим принтом и перламутрово-серо-золотистое оби с орнаментом.
Наряд Ее Величество дополнило белыми носками и обувью дрози. В руке Масако держала кремовый клатч. У нее была собрана прическа с прикорневым объемом и макияж с черным карандашом на глазах.
Император Нарухито был одет в черный фрак, белую рубашку, серый жилет, серый галстук, полосатые серые брюки и черные туфли.
Напомним, ранее императрица Масако в серо-голубом костюме и украшениях с большим жемчугом пришла на выставку.