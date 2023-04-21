В кислотно-желтом жакете и штанах-палаццо: стильная Мишель Обама на шоу в Нью-Йорке

Мишель Обама посетила шоу CBS Mornings, ведущей которого является Гейл Кинг. Говорили они о новой книге Мишель – "Свет, который мы несем". В ней бывшая первая леди рассказывает о стратегиях и практиках, которые помогают ей справляться со стрессом.

В студии Обама появилась в стильном образе от бренда Sergio Hudson. На ней был кислотно-желтый укороченный жакет с черной каймой, черный топ, черные штаны-палаццо, плотные колготы и черные остроносые туфли на шпильках.

Мишель Обама / Фото: Getty Images

Мишель заплела волосы в косички и собрала их сзади. В макияже она сделала акцент на пышных ресницах. Уши Обама украсила лаконичными белыми серьгами, а на пальце было кольцо с массивным бриллиантом. Красный маникюр завершил лук экс-первой леди.

Напомним, первая книга Мишель Обамы "Становление" вышла в 2018 году. В ней говорится об истории жизни экс-первой леди США. Книга стала бестселлером: ее перевели на 50 языков и продали тиражом более 17 миллионов экземпляров во всем мире.

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