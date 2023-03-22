В Китае женщинам запретили рекламировать нижнее белье, поэтому их заменяют мужчины

Пока женщины во многих странах борются за свои права и добиваются гендерного равенства, в Китае ситуация обстоит немного иначе. Из-за жесткой цензуры женщины больше не могут рекламировать нижнее белье, сообщает издание CNN.

В стране действует закон "о распространении непристойных материалов в Интернете", запрещающий изображения женских тел, которые считаются непристойными. При этом подобное не касается мужчин, поэтому некоторые производители белья, специализирующееся на продажах в прямом эфире, чтобы не терять клиентов и не закрывать бизнес, решили привлекать к рекламе продукции моделей-парней.

Теперь пеньюары, бюстгальтеры с эффектом пуш-ап, облегающие корсеты и ночные рубашки с кружевной отделкой и халаты демонстрируют мужчины. Некоторые из них, чтобы выглядеть более правдоподобно, делают макияж и надевают парики.

Несмотря на абсурдность ситуации, отрасль онлайн-продаж в стране очень популярная и активно развивается.

Реклама нижнего белья в Китае / Фото: скриншот с видео

Реклама нижнего белья в Китае / Фото: скриншот с видео

Реклама нижнего белья в Китае / Фото: скриншот с видео

Реклама нижнего белья в Китае / Фото: скриншот с видео

Реклама нижнего белья в Китае / Фото: скриншот с видео

Скриншоты из китайского интернет-магазина белья в TikTok.

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