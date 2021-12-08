В Кларенс-хаус уже установили елку: герцогиня Камилла организовала прием

Герцогиня Корнуольская провела очередное мероприятие.

Герцогиня Камилла и Джереми Хоу собрались в резиденции Камиллы и принца Чарльза, чтобы отпраздновать 70-летие самой продолжительной в мире многосерийной радиопостановки "Арчеры". Изначально программа была задумана как "рассказ о ежедневных событиях в жизни сельских жителей", а в настоящее время выходит с формулировкой "современная пьеса о жизни в сельской местности".

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

74-летняя Камилла прекрасно выглядела в черном платье с вышивкой и черных высоких замшевых сапогах. Образ герцогиня дополнила подвеской на шее, жемчужными серьгами, несколькими золотыми браслетами на запястье и несколькими кольцами на пальцах.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

У Камиллы была красивая укладка и легкий макияж на лице. Фото было сделано в доме, и, как видите, в Кларенс-хаус уже тоже установили елку.

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