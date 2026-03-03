ТСН в социальных сетях

114
В классическом черном костюме: элегантная королева София сходила на выставку

Спустя 40 дней после смерти принцессы Ирен, королева София смягчила траур, добавив в свой гардероб несколько белых нарядов с узорами и появилась на открытии выставки «Пикассо. Библейские корни».

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева София

Королева София / © Getty Images

Королева София отправилась в Бургос на открытие выставки и выбрала для этого выхода в свет черно-белую блузку с узором, черный брючный классический костюм и платок в той же цветовой гамме. В руках королева держала небольшую сумку прямоугольной формы, а обута была в замшевые туфли на каблуках. Ее фирменная прическа, легкий макияж и несколько украшений на шее, а также брошь на жакете завершали королевский образ.

Выставка «Пикассо. Библейские корни» будет проходить с 3 марта по 29 июня 2026 года, на ней будут представлены 44 работы, посвященные библейским отсылкам и влиянию христианской образности на творчество Пикассо.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

Королева София очень сосредоточена на своем графике, что помогает ей справиться с утратой сестры - принцессы Ирен. На этой неделе королева посетит еще одну выставку.

Королева София и принцесса Ирен в молодости / © Getty Images

Королева София и принцесса Ирен в молодости / © Getty Images

114
