В классическом черном костюме: элегантная королева София сходила на выставку
Спустя 40 дней после смерти принцессы Ирен, королева София смягчила траур, добавив в свой гардероб несколько белых нарядов с узорами и появилась на открытии выставки «Пикассо. Библейские корни».
Королева София отправилась в Бургос на открытие выставки и выбрала для этого выхода в свет черно-белую блузку с узором, черный брючный классический костюм и платок в той же цветовой гамме. В руках королева держала небольшую сумку прямоугольной формы, а обута была в замшевые туфли на каблуках. Ее фирменная прическа, легкий макияж и несколько украшений на шее, а также брошь на жакете завершали королевский образ.
Выставка «Пикассо. Библейские корни» будет проходить с 3 марта по 29 июня 2026 года, на ней будут представлены 44 работы, посвященные библейским отсылкам и влиянию христианской образности на творчество Пикассо.
Королева София очень сосредоточена на своем графике, что помогает ей справиться с утратой сестры - принцессы Ирен. На этой неделе королева посетит еще одну выставку.