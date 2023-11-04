Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В классическом черном пальто и замшевых сапогах: Джилл Байден возложила цветы в штате Мэн

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
433
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В классическом черном пальто и замшевых сапогах: Джилл Байден возложила цветы в штате Мэн

Джилл Байден, Джо Байден / Фото: Associated Press

Американский политик и его жена посетили места расстрелов оплакали жертв вместе с их близкими.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден в пятницу, 3 ноября, совершили поездку к двум объектам в Льюистоне, штат Мэн, где в прошлом месяце вооруженный преступник убил 18 человек и ранил еще 13.

Джилл Байден, Джо Байден / © Associated Press
Джилл Байден, Джо Байден / Фото: Associated Press

Супруги возложили цветы в одном из мест массовой стрельбы. Оба одели в черный цвет. На первой леди было классическое пальто длины миди, которое она сочетала со своими любимыми замшевыми сапогами и перчатками.

Образ Джилл Байден дополнила солнцезащитными очками элегантной формы, укладкой и лаконичным макияжем.

Джилл Байден, Джо Байден / © Associated Press
Джилл Байден, Джо Байден / Фото: Associated Press

В штат Мэн супруги прилетели после красивого празднования Хэллоуина в Белом доме, для которого первая леди нарядилась в образ серой кошки.

Читайте также:

Первая леди: какое политическое влияние имеет Джилл Байден

Первая леди: какое политическое влияние имеет Джилл Байден

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
433
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация