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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В классическом костюме и цветных кроссовках: Джастин Трюдо выбрал необычный лук для встречи с королем Чарльзом

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо вызвал удивление своим весьма нетрадиционным выбором обуви для появления в парламенте, где вчера выступал король Чарльз III.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и Джастин Трюдо

Король Чарльз и Джастин Трюдо / © Associated Press

53-летний политик присоединился к королю Чарльзу и королеве Камилле во вторник в здании Сената Оттавы на открытии новой сессии парламента. Он приехал в элегантном синем костюме, голубой рубашке и галстуке, но пользователи соцсетей были ошеломлены тем, какую обувь Трюдо подобрал к образу.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Экс-премьер дополнил элегантный ансамбль яркими кроссовками Adidas Gazelle зеленого и красного цветов. Неокторые из них отметили, что это выглядит как «неуважение» к королю и королеве.

Король Чарльз и королева Камилла в парламенте Оттавы / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла в парламенте Оттавы / © Associated Press

«Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо надел интересную обувь на сегодняшнее открытие парламента», — написал один из пользователей.

«Это просто невероятно», — написал другой пользователь.

Фото с парламента поделился у себя в Instagram Stories королевский фотограф Крис Джексон, который сопровождал монаршую чету в этой поездке.

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо

Напомним, премьер-министр страны Марк Карни пригласил короля Чарльза официально открыть новую сессию парламента.

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