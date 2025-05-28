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В классическом костюме и цветных кроссовках: Джастин Трюдо выбрал необычный лук для встречи с королем Чарльзом
Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо вызвал удивление своим весьма нетрадиционным выбором обуви для появления в парламенте, где вчера выступал король Чарльз III.
53-летний политик присоединился к королю Чарльзу и королеве Камилле во вторник в здании Сената Оттавы на открытии новой сессии парламента. Он приехал в элегантном синем костюме, голубой рубашке и галстуке, но пользователи соцсетей были ошеломлены тем, какую обувь Трюдо подобрал к образу.
Экс-премьер дополнил элегантный ансамбль яркими кроссовками Adidas Gazelle зеленого и красного цветов. Неокторые из них отметили, что это выглядит как «неуважение» к королю и королеве.
«Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо надел интересную обувь на сегодняшнее открытие парламента», — написал один из пользователей.
«Это просто невероятно», — написал другой пользователь.
Фото с парламента поделился у себя в Instagram Stories королевский фотограф Крис Джексон, который сопровождал монаршую чету в этой поездке.
Напомним, премьер-министр страны Марк Карни пригласил короля Чарльза официально открыть новую сессию парламента.